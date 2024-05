Auch im Jahr 2024 ist es wieder eines der großen Wahlkampfthemen in den USA: die Migration. Donald Trump hetzt gegen Migranten, Präsident Joe Biden will ein neues Migrationsgesetz durch den Kongress bringen und Geflüchtete landen an vielen Orten auf der Straße. Peter Burghardt ist SZ-Korrespondent in Washington und hat in den vergangenen Jahren mehrfach an der Grenze zu Mexiko recherchiert. In dieser Folge von "Auf den Punkt: Die US-Wahl" schildert er seine Eindrücke, spricht über die Bedeutung von Zugewanderten für die USA und ordnet ein, wie Demokraten und Republikaner mit dem Thema Migration umgehen.