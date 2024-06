Die Europäerinnen und Europäer wählen ein neues Parlament. Deshalb sprechen wir in unserem Podcast „Auf den Punkt: Die US-Wahl“ diesmal über das Verhältnis zwischen Europa und den USA: Wie gut oder schlecht ist es aktuell, wie könnte es sich entwickeln, wenn Europa nach der Wahl noch weiter nach rechts rückt – und was würde eine weitere Amtszeit von Joe Biden, was eine erneute Trump-Präsidentschaft für die transatlantischen Beziehungen bedeuten?