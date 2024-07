Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, wäre Donald Trump beinahe erschossen worden. Nur 48 Stunden später nahm er am Parteitag der Republikaner, der „Republican National Convention“ (RNC) in Milwaukee, Wisconsin teil, kürte seinen Running Mate J.D. Vance und wurde selbst offiziell zum Präsidentschaftskandidaten ernannt. Die RNC glich teilweise eher einem Gottesdienst als einem Parteitag, denn alle Redner und Rednerinnen lobten den Kandidaten in höchsten Tönen – und seine eigene Rede klang zumindest zu Beginn wie eine Predigt.