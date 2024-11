Donald Trump nominiert weiterhin in Rekordzeit Personen für seine kommende Regierung. Darunter sind so erstaunliche Entscheidungen – etwa für den Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister – dass Trumps Wahl für den Außenminister fast langweilig, mindestens aber sehr konventionell wirkt: Marco Rubio , Senator aus Florida, NATO-Befürworter, China-Falke und sicher kein Russland-Freund.

Sehr umstritten ist hingegen, dass Trump den Fox-News-Moderator Pete Hegseth zum Verteidigungsminister machen will. Hegseth hat keinerlei Vorerfahrung in einem politischen Amt, ist bekannt für seine harsche Kritik am Pentagon, frauenfeindliche und rassistische Aussagen und Tattoos, die ihn am extrem rechten Rand verorten. Zudem werden aktuell weitere Details eines Missbrauchsvorwurfs gegen ihn bekannt. Er gilt als einer der Wackelkandidaten für die Bestätigung durch den Senat. Auch weitere Personalien sorgen in Washington und in Europa für Zweifel.

Was plant Trump mit diesem Kabinett? Und wie wird sich seine Präsidentschaft auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten auswirken? Darum geht es in dieser Folge von „Auf den Punkt: Die US-Wahl“.

Zum Weiterlesen: Hier finden Sie den Text von Boris Herrmann und Peter Burghardt über die Abkehr der Latinos von den Demokraten.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 22.11.2014, um 11 Uhr.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Laura Terberl

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial über LiveNOW from Fox, TODAY und Shawn Ryan Show.