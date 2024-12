Eine Reise zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris wäre eigentlich ein Termin für einen amtierenden US-Präsidenten gewesen. Doch vergangenes Wochenende begrüßte Emmanuel Macron dort nicht Joe Biden, sondern Donald Trump, der sich auch mit dem ebenfalls angereisten Wolodymyr Selenskyj traf. Insgesamt wird Trump vielerorts – nicht zuletzt in Washington – so behandelt, als sei er bereits im Amt. Warum? Und was macht Joe Biden eigentlich aktuell, um das Erbe seiner Regierung womöglich doch noch zu sichern?