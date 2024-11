Bereits am Mittwochvormittag deutscher Zeit – viel früher als eigentlich gedacht – stand fest: Donald Trump wird zum zweiten Mal Präsident der USA . Er konnte die wichtigsten Swing States für sich entscheiden und diesmal auch die Mehrheit der Gesamtstimmen, also den sogenannten „popular vote“. In allen Wählergruppen hat Trump gegenüber 2020 dazu gewonnen, etwa bei Latinos, Frauen und Jungwählern.

Wieso haben sich so viele Amerikaner und Amerikanerinnen für einen autoritären Regierungsstil entschieden? Und wie geht es jetzt weiter, in den USA, aber auch für Deutschland und Europa? Darum geht es in einer ersten Analyse des Trumpschen Wahlsiegs in dieser Folge von „Auf den Punkt: Die US-Wahl“.

Den Text von Peter Burghardt über Kamala Harris’ Wahlparty an der Howard University in Washington finden Sie hier.

Die Ausgabe von „Auf den Punkt“ vom frühen Mittwochmorgen mit einer ersten Analyse und Eindrücken aus Washington finden Sie hier.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Mittwoch, 06.11.2024 um 14 Uhr.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial über FOX 9 Minneapolis-St. Paul.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.