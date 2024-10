Die älteste Demokratie der Welt wählt am 5. November zwischen Kamala Harris und Donald Trump – und trifft ihre inneren Dämonen: Populismus, Gewalt, Isolationismus. Die Süddeutsche Zeitung hat zwei herausragende Kenner des Landes zum Gespräch im Amerikahaus in München geladen: Emily Haber, ehemalige Botschafterin in Washington und Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, und Michael Georg Link, Beauftragter der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen. Das Gespräch moderierte Stefan Kornelius, Ressortleiter Politik der SZ.