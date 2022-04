Von Daniel Brössler und Franziska von Malsen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll bitte nicht nach Kiew kommen, er sei gerade kein willkommener Gast. So hat ihm das die ukrainische Regierung offenbar ausrichten lassen, wie am späten Dienstagnachmittag bekannt wurde. Wie es zu dieser diplomatisch delikaten Situation gekommen ist - und was sie für das deutsch-ukrainische Verhältnis bedeutet: Darüber spricht in dieser Folge Daniel Brössler, der für die SZ in Berlin das Kanzleramt und den Bundespräsidenten beobachtet.

Brössler sagt, menschlich könne man die Ausladung nachvollziehen. Aber er glaube, "dass es politisch und diplomatisch ein Fehler ist. Weil es nicht gut ist, wenn man im Krieg ist mit Russland, sozusagen auf dem Präsentierteller zu zeigen, dass es eben auch Streit innerhalb Europas gibt und dass man auch im Konflikt mit Deutschland ist."

Weitere Nachrichten: Reaktion und Reisepläne Scholz, Nato-Beitritt Finnland

