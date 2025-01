Die Ukraine -Kontaktgruppe will bei ihrem Treffen auf der US-Militärbasis Ramstein an diesem Donnerstag ein weiteres Unterstützungspaket für die Ukraine beschließen. Die Verbündeten wollen die Hilfe für das von Russland angegriffene Land so wohl auch nochmal absichern, bevor Donald Trump als US-Präsident ins Weiße Haus zurückkehrt. Denn ob dieser das sogenannte „Ramstein-Format“ fortführen wird, ist ungewiss.

Im Frühjahr 2022 hat es erstmals und seitdem fast jeden Monat stattgefunden. Mittlerweile nehmen mehr als 50 Staaten teil, darunter auch viele, die nicht Teil der Nato sind, wie etwa Japan, Australien, Israel und Kenia.

Wie hat die Gruppe der Ukraine bisher konkret geholfen? Und was bedeutet es, wenn sie in Zukunft womöglich auf die Mitarbeit der USA verzichten muss? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Sina-Maria Schweikle, SZ-Expertin für Verteidigungspolitik im Parlamentsbüro in Berlin.

Weitere Nachrichten: FDP-Vorsitzender Lindner mit Schaum beworfen, weiterhin starke Brände in Kalifornien, Zahl der Asylanträge 2024 deutlich gesunken.

Zum Weiterlesen und -hören:

Hier finden Sie den Text zur Studie, die nahelegt: Kaffee ist gesund (wenn man ihn morgens trinkt)!

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Lilli Braun, Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Firstpost (Youtube).

