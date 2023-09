Von Sebastian Gierke und Ann-Marlen Hoolt

Nach Meldungen von Militärbeobachtern könnten ukrainische Kräfte die russische Frontlinie bald durchbrechen. SZ-Redakteur Sebastian Gierke sagt, das liege vor allem an einer Fehleinschätzung seitens der Russen: "Die russische Seite hat in diesem Krieg schon einige Male die eigenen Fähigkeiten überschätzt." Trotzdem vermutet Gierke, dass die Ukraine das Hauptziel ihrer Gegenoffensive in diesem Jahr nicht mehr erreichen wird. Warum, erklärt er in dieser Folge "Auf den Punkt".

Weitere Nachrichten: Aiwanger bleibt im Amt, schwere Überschwemmungen in Griechenland, Ministerpräsidenten fordern Übergangs-Industriestrompreis

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Franziska von Malsen

Produktion: Annika Bingger

Zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

