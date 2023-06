Kämpfe in der Ukraine: Eindrücke aus befreiten Gebieten

Ukrainische Soldatinnen und Soldaten haben in der Gegenoffensive erste Erfolge erzielt. Doch viele befreite Gebiete sind nur noch ein Trümmerfeld.

Von Ann-Marlen Hoolt und Sonja Zekri

Seit gut drei Wochen läuft die ukrainische Gegenoffensive. Soldatinnen und Soldaten konnten bereits erste Gebiete zurückerobern. Redakteurin Sonja Zekri ist für die SZ in diese Gebiete gereist. Sie sagt: "Das ist kein Ort an dem man überhaupt noch leben kann." Die ehemals besetzten Regionen seien komplett zerstört, vielerorts lägen Mienen im Boden.

Die ukrainische Gegenoffensive stehe noch am Anfang: "Was wir gerade erleben ist ein Versuch, ein Ausprobieren. Die ukrainische Armee testet aus, wo die russische Verteidigungslinie schwächer sein könnte." Dabei muss sie allerdings auch starke Verluste in den eigenen Reihen hinnehmen. Die Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine wollen dennoch weiter ihr Land verteidigen.

Weitere Nachrichten: EU-Staaten streiten um Asylrechtsreform, weiterhin Ausschreitungen in Frankreich

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Tami Holderried

Produktion: Annika Bingger

Zusätzliches Audiomaterial über Twitter: @ZelenskyyUa

