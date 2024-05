Russland ist in den vergangenen Tagen und Wochen einige Kilometer tief in ukrainisches Gebiet vorgedrungen, die Truppen stehen im Nordosten etwa 30 Kilometer vor der Millionenstadt Charkiw. Dort gehen derzeit täglich Bomben und Raketen nieder - das könnte der Beginn einer Großoffensive auf die Stadt sein. SZ-Reporterin Cathrin Kahlweit berichtet aus Charkiw, das sich an den mehr als zweijährigen Dauerausnahmezustand gewöhnt hat.