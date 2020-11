Von Matthias Kolb und Lars Langenau

Amtsinhaber Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden? Die große Frage, wer neuer US-Präsident wird oder bleibt, kann an diesem Mittwochmorgen noch nicht beantwortet werden. Es ist ein sehr knappes und völlig offenes Rennen. Denn am frühen Mittwochmorgen ist Bidens Favoritenstatus dahin. Er verliert voraussichtlich in Florida, Georgia und North Carolina - allesamt wichtige Staaten, in denen ihn Umfragen vorne gesehen hatten.

Woran das liegt und worauf man jetzt achten kann, erklärt in dieser Sonderausgabe von "Auf den Punkt" der ehemalige US-Korrespondent Matthias Kolb. Er gibt auch einen kurzen Überblick über die Wahlen zum US-Kongress.

