Donald Trump ist noch nicht einmal US-Präsident, da spielt er bereits mit dem Gedanken, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. Dazu will er noch den Panama-Kanal und Grönland in US-Besitz überführen, und den Golf von Mexiko will er in den „Golf von Amerika“ umbenennen. SZ-Politik-Redakteur Matthias Kolb erwartet, dass Trump seine unberechenbaren Äußerungen auch weiterhin öffentlich kundtun wird. Trump genieße einfach das Scheinwerferlicht – und er liebe das Chaos und die Provokation.