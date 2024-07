Es sind nur ein paar Sekunden, doch sie könnten den Präsidentschaftswahlkampf in den USA entscheiden. Nach einem erfolglosen Mordanschlag auf den designierten Kandidaten der Republikaner, Donald Trump, reckt dieser seine Faust in einer Heldenpose in den Himmel. Bilder diese Szene sind nach dem versuchten Attentat um die Welt gegangen – und könnten den weiteren Wahlkampf entscheidend beeinflussen.