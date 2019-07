25. Juli 2019, 17:06 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Deutschlands vermurkste Verkehrspolitik am Brenner

Österreich und Deutschland streiten sich über ihre Verkehrspolitik. Nun einigte man sich bei einem Verkehrsgipfel auf einen Zehn-Punkte-Plan. Doch bis der wirkt, staut es sich weiter.

Am Wochenende starten in Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien. Und auf diejenigen, die für den Urlaub nach Süden fahren, warten kilometerlange Staus. Denn Deutschland und Österreich streiten sich über die richtige Verkehrspolitik über den Brennerpass. Der Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter, hat mit seinen Entscheidungen in den letzten zwei Jahren regelmäßig für lange Staus gesorgt. Auch in Bayern.

Platter lässt nämlich in Tirol sogenannte Blockabfertigungen für Lkw durchführen. Und er verhängt an manchen Wochenenden Ausweichverbote. Niemand, der durch Tirol fährt, darf von der Autobahn runterfahren. Außer er möchte in den Ortschaften essen oder übernachten. Er kann die Maßnahmen verstehen, sagt Peter Fahrenholz. Der Leiter des SZ-Ressorts Reise und Mobilität findet, dass Deutschland seine Verkehrspolitik jahrelang verschlafen hat.

Weitere Themen: Johnson hält erste Rede im Unterhaus, Sanchez bekommt keine Mehrheit.

