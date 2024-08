Kamala Harris hat am Dienstag die wohl wichtigste Entscheidung ihres bisherigen Wahlkampfs getroffen – und sich für einen Vizepräsidentschaftskandidaten entschieden. Und die fiel auf den 60-jährigen Tim Walz, seit 2019 Gouverneur des Bundesstaats Minnesota. Er ist Veteran, war früher Lehrer und Footballcoach an einer Highschool – und anschließend für zwölf Jahre Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Ist er die bestmögliche Ergänzung für Kamala Harris? Und was zeichnet seinen Politikstil aus? Das erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ der US-Korrespondent Boris Herrmann.