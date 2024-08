In Sachsen und Thüringen könnte bald die AfD stärkste Kraft werden. Gerade in Thüringen muss man eigentlich davon ausgehen. Liegt das an den Themen? Oder an der Schwäche der übrigen Parteien? Die Linke etwa, die in Thüringen noch den Ministerpräsidenten stellt, wird vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Bedrängnis gebracht.

Darüber spricht in dieser Folge der Politikwissenschaftler André Brodocz von der Universität Erfurt. Er rechnet nach dem Wahltag in Thüringen mit einem Ministerpräsidenten Mario Voigt von der CDU. Die AfD sieht er in der Opposition, wobei sie trotzdem hohen Einfluss haben könnte – gerade, wenn es ihr gelingen sollte, mehr als ein Drittel der Mandate zu gewinnen. Wie der Politikwissenschaftler die konkrete Wahlentscheidung vieler Menschen für AfD und BSW erklärt, hören Sie ebenfalls in dieser Folge von „Auf den Punkt“

