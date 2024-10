Es ist der Abend des 2. Oktober 1990, in ein paar Stunden wird aus einem lange gehegten Traum Realität: Deutschland wird wiedervereinigt. Der Kanzler der Bundesrepublik, Helmut Kohl, hält an diesem historischen Abend eine Rede. Er dankt den europäischen Nachbarländern und dem damaligen Präsidenten der Sowjetunion Michael Gorbatschow dafür, dass sie die Wiedervereinigung ermöglicht haben. Und Kohl gibt ein Versprechen: „Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden seien.“