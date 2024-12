Weltweit feiern Syrerinnen und Syrer den Sturz von Diktator Baschar al-Assad . Aber für viele ist da ist auch Unsicherheit. Was wird jetzt aus Syrien ? Denn bisher ist die Lage in noch instabil. Die Wirtschaft ist an Boden, viele Häuser zerstört. Und noch ist völlig unklar, in welche Richtung sich das Land entwickelt.

Über den Umsturz in Syrien spricht in dieser Folge des Podcasts der syrische Autor Ahmad Katlesh. Er hat Lyrik- und Prosabände in Syrien und Jordanien veröffentlicht. 2020 ist sein erster Gedichtband auf Deutsch erschienen. Katlesh ist vor zwölf Jahren aus Syrien geflohen. Inzwischen lebt er in Berlin. „Ich habe viele gemischte Gefühle“, sagt er über die Ereignisse der vergangenen Tage. Da sei Hoffnung, aber auch Sorge. Und auch Ärger über die innenpolitische Debatte, syrische Geflüchtete in ihr Heimatland zurückzuschicken. „Wir haben uns doch in den vergangenen Jahren kennengelernt“, sagt Katlesh. „Ist unsere Beziehung nicht mehr als das?“

Außerdem geht es in dieser Folge um Vorwürfe des Bundesrechnungshofs gegen Verkehrsminister Volker Wissing, die Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien und den Zeitplan für die Vertrauensfrage von Olaf Scholz.

Reportage aus Homs: Ist ein Syrien für alle möglich?

