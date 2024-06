Der Wahlkampf in Großbritannien ist gerade in der heißen Phase: Am Donnerstag, 4. Juli, wird das Parlament gewählt, das Unterhaus. Die Partei, die die Mehrheit hat, stellt mit ihrem Parteivorsitzenden dann den Premier. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten sind der amtierende Premier Rishi Sunak von den konservativen Tories und Keir Starmer, der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei. Aber längst nicht alle in Großbritannien sind mit diesen Wahlmöglichkeiten zufrieden. Eher im Gegenteil. Das hat sich auch bei der ersten TV-Debatte zwischen den beiden Kandidaten gezeigt. Da durften auch Zuschauer Fragen stellen. Ein Mann nutzte die Gelegenheit, um die Sunak und Starmer direkt zu fragen: „Sind Sie beide wirklich das Beste, was wir in diesem großartigen Land haben?“ Darüber spricht in dieser Folge Anna-Lena Högenauer, Politikwissenschaftlerin und UK-Expertin von der Universität Luxemburg.