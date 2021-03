Leserdiskussion

Corona-Impfungen bei Haus- und Fachärzten - Grund zur Hoffnung?

Haus- und Fachärzte sollen künftig in die Impfkampagne eingebunden werden, haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen. Von Mitte April an soll eine Corona-Impfung in den Praxen möglich sein.