Es tauchen immer mehr Ballons über Nordamerika auf. Warum gerade jetzt? Und was hat der US-Wahlkampf damit zu tun?

Von Peter Burghardt und Johannes Korsche

Inzwischen hat man ja das Gefühl, dass fast täglich ein neues "Unidentifiziertes Flugobjekt" über den USA entdeckt wird. Seit Anfang Februar sind insgesamt schon vier Ballons über Nordamerika aufgetaucht. Sind das alles Spionage-Ballons?

Zumindest beim ersten, der Anfang Februar für Schlagzeilen sorgte, ist sich die US-Regierung wohl sicher: "Die haben längst Informationen darüber, dass das kein Wetterballon war, sondern ein Spionage-Ballon", sagt Peter Burghardt, SZ-Korrespondent in Washington. Bei den drei Entdeckungen, die nach dem chinesischen Ballon gemacht wurden, sei das anders. "Bei denen weiß man nicht ganz genau, was es eigentlich ist." Es könnten auch Forschungsballons sein.

"Man hat die Überwachung einfach schärfer gestellt, die Radars", sagt Burghardt: "Jetzt ist das Netz ein bisschen enger." Das sei einerseits ein Zeichen an China, andererseits habe das auch eine innenpolitische Komponente: "Alles, was hier passiert, ist natürlich immer innenpolitisch geprägt. Zumal in Zeiten des angehenden Wahlkampfs."

