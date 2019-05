24. Mai 2019, 16:50 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Heikle Wahlen für die GroKo

Europawahl, Bremen-Wahl, Kommunalwahlen - Deutschland steht ein politisches Wochenende bevor. Was passiert in der Bundesregierung, wenn Union und SPD schlecht abschneiden?

Deutschland steht ein wichtiges Wahlwochenende bevor. Im ganzen Land werden die Abgeordneten für das Europaparlament gewählt. In Bremen die Bürgerschaft. In neun anderen Bundesländern sind Kommunalwahlen. Vor allem die ersten beiden Abstimmungen sind auch für die große Koalition von Angela Merkel sehr wichtig. Was passiert, wenn die Regierungsparteien bei den Wahlen schlecht abschneiden?

Darüber spricht Stefan Braun aus dem SZ-Hauptstadtbüro im Podcast. Und erklärt, warum die Bremen-Wahl für die SPD vielleicht sogar wichtiger ist als die Europawahl.

Weitere Themen: Theresa May tritt zurück, Julian Assange wird in den USA angeklagt, weltweite Klimaproteste.

