Am Freitagabend hat ein Mann auf einem Stadtfest in Solingen mit einem Messer drei Menschen getötet und acht Personen verletzt. Am Samstag, nachdem die Terrormiliz „Islamische Staat“ sich zu dem Anschlag bekannt hatte, hat sich der mutmaßliche Täter den Behörden gestellt: Issa al-H., ein 26-jähriger Syrer. Er ist Ende 2022 nach Deutschland gekommen und sollte 2023 eigentlich nach Bulgarien abgeschoben werden. Dort ist er in die EU eingereist. Die Polizei konnte ihn innerhalb der sechsmonatigen Rückführungsfrist aber nicht auffinden.