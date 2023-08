Scholz und das Misstrauen in der Regierung

Startet die Ampel nach der Sommerpause frisch und einig in den Herbst? Eher nicht. Auch weil die Verteilungskämpfe zwischen den Ministerien gerade erst begonnen haben.

Von Daniel Brössler und Johannes Korsche

Kanzler Olaf Scholz ist zurück aus dem Urlaub. Und spätestens beim ZDF-Sommerinterview am Sonntag hat er das auch gemerkt, denn die Themen dort waren nicht besonders sommerlich: schwächelnde Wirtschaft, hohe Strompreise - und Waffenlieferungen an die Ukraine. Stimmen aus FDP und Grüne fordern den Kanzler auf, schnell zu erlauben, dass Taurus-Marschflugraketen an die Ukraine geliefert werden. Aber Scholz gibt sich zurückhaltend. Droht schon der nächste Koalitionsstreit? Daniel Brössler aus dem Berliner SZ-Parlamentsbüro ordnet ein.

Weitere Nachrichten: Finanzminister Lindner in Kiew, Ministerpräsident Söder gegen Reform des Strompreises

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Tami Holderried

Produktion: Annika Bingger

Zusätzliches Audiomaterial über ZDF.

