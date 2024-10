Der russische Präsident Wladimir Putin hat in dieser Woche zum Gipfeltreffen der Brics-Staaten nach Kasan eingeladen. Auf großer Bühne mit anderen Staatschefs wie Chinas Präsident Xi und Südafrikas Präsident Ramaphosa wollte er zeigen, dass er international nicht isoliert ist. Aber wie sieht es aktuell in Russland selbst aus? Und wie hat Putin Russland in den vergangenen Jahren verändert?