In der Nacht auf Mittwoch hängt die südkoreanische Demokratie stundenlang in der Schwebe. Der Präsident Yoon ruft das Kriegsrecht aus. Es folgen unübersichtliche Stunden in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Das Militär verbietet politische Aktivitäten. Soldaten belagern das Parlament, das dann schließlich das Kriegsrecht per Abstimmung wieder aufhebt. SZ-Korrespondent Thomas Hahn ordnet die Geschehnisse der Nacht ein: „Das ist ein Putschversuch gewesen. Ganz eindeutig.“ Inzwischen sei wieder Normalität auf Seouls Straßen eingekehrt, berichtet Hahn aus Südkoreas Hauptstadt. Es herrsche eine „heitere Stimmung“.

Das ganze Gespräch hören Sie in dieser Folge des SZ-Nachrichtenpodcasts „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Scholz vor dem Bundestag, China liefert wohl Drohnen an Russland.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

