In den USA dauern die Proteste wegen des Todes von George Floyd an. Der Großteil der Demonstrationen verläuft friedlich, an vielen Stellen eskalieren die Proteste jedoch - auch weil die Polizei sehr hart durchgreift. Über 9.000 Menschen wurden in den vergangenen Tagen von der Polizei festgenommen.In vielen Städten gibt es Ausgangssperren.

Jürgen Schmieder, SZ-Korrespondent in Los Angeles, erklärt im Podcast, wieso Trump die Proteste nur noch mehr anheizt und wieso die Demonstrationen in den letzten Tagen häufiger eskaliert sind.

