Seit dem Anschlag in Solingen diskutiert die Politik über islamistischen Terror, Abschiebungen und Messerverbote. Es geht um die Frage, was getan werden kann, um Anschläge in Deutschland künftig zu verhindern. Dazu hat die Bundesregierung als Konsequenz aus der Tat am Donnerstagabend ein Maßnahmenpaket beschlossen.