Von Johannes Korsche

Die Ergebnisse der Pisa-Studie haben in der vergangenen Woche ein großes Echo ausgelöst: So schlecht haben die deutschen Schülerinnen und Schüler noch nie abgeschlossen. Nicht mal beim Pisa-Schock in den 2000er Jahren. Welche Gründe gibt es dafür - und vor allem: Was würde zu einer besseren Bildung in Deutschland führen?