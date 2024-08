Die Paralympischen Spiele in Paris sind seit Mittwochabend eröffnet. Wie bei den Olympischen Spielen fand die Eröffnungsfeier mitten in der Stadt statt: auf dem Place de la Concorde. Und natürlich gab es auch eine Parade der Nationen. Auf den Champs Élysées haben zwei Paralympioniken das Team Deutschland angeführt: Triathlet Martin Schulz und Kanutin Edina Müller. Was das für ein Gefühl ist, Fahnenträgerin zu sein und welche gesellschaftliche Bedeutung die Paralympics haben – darüber spricht Parakanutin Edina Müller in dieser Folge von „Auf den Punkt“.