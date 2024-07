Die Olympischen Spiele sind offiziell eröffnet. Zwei Wochen wird Paris zum Zentrum des internationalen Sports. Doch wie immer, wenn Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zusammen kommen, wird es eben nicht nur um Sport gehen, sondern auch wieder politisch werden. Egal, wie sehr sich die Veranstalter um unpolitische Wettkämpfe bemühen. Es gibt Proteste gegen eine Teilnahme Israels, russische Athletinnen und Athleten treten unter neutraler Flagge an und am Tag der Eröffnungsfeier legen Unbekannte wichtige französische Bahnstrecken lahm.

Die Olympischen Spiele sind also politisch. Und sie waren es auch schon immer, sagt die Sporthistorikerin Jutta Braun, vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Sie spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt am Wochenende“ über Boykotte, Proteste und den langen Kampf weiblicher Athletinnen für Gleichberechtigung.

Zum Weiterlesen:

Mehr über das gemessene „Erdbeben“ beim Taylor Swift-Konzert in Hamburg lesen Sie hier.

Hier hören Sie schon jetzt die neuste Folge von „Auf den Punkt: Die US-Wahl“ über den Wahlkampf-Blitzstart von Kamala Harris.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 26.07.2024 um 17 Uhr.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters, Youtube @dirk.neubauer

