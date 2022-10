Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Wie die Wahl von der Bundespolitik beeinflusst ist - und umgekehrt.

Von Peter Fahrenholz und Tami Holderried

Es könnte einfach eine von mehreren Landtagswahlen in diesem Jahr sein. Aber die Wahl in Niedersachsen am kommenden Sonntag steht besonders im Zeichen der Energiekrise. Und im Zeichen des Umgangs der Bundesregierung damit.

**Peter Fahrenholz aus der SZ-Politik-Redaktion** beobachtet den Wahlkampf in Niedersachsen für die SZ. Er meint: "Im Grunde genommen haben bei dieser Landtagswahl landespolitische Themen so gut wie keine Rolle gespielt." Vielmehr hätte die Energiekrise und die Angst vor dem Winter alles andere überlagert. Umgekehrt habe das Ergebnis der Wahlen auch Auswirkungen auf die Situation der Ampel-Koalition im Bund. "Das könnte vor allem für die Grünen eine enorme Belastungsprobe bedeuten", so Fahrenholz.

**Weitere Nachrichten:** Friedensnobelpreis an Menschenrechtler aus Belarus, Ukraine und Russland, Biden warnt vor "Armageddon".

**Moderation, Redaktion:** Tami Holderried

**Redaktion:** Nadja Schlüter, Lars Langenau

**Produktion:** Justin Patchett

_Zusätzliches Audiomaterial über ARD_

