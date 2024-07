Zum ersten Mal seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 reist Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ins Ausland. In den USA wird er vor den Kammern des US-Kongresses sprechen und sich mit Präsident Joe Biden treffen. Dabei will er für amerikanische Unterstützung im Gazakrieg werben. Doch es geht ihm auch noch um etwas anderes: Netanjahu will sich auf dieser Reise als großer Staatsmann inszenieren. Das ist aktuell besonders wichtig für ihn, denn in Israel steht er schon länger in der Kritik. Es gibt immer wieder massive Proteste gegen ihn.