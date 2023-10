Von Johannes Korsche

Schon vor dem Krieg zwischen Israel und der Hamas waren die meisten Menschen im Gazastreifen auf Hilfslieferungen angewiesen. Mehr als zwei Millionen Menschen leben dort, die Hälfte davon sind Kinder. Der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und die israelische Antwort darauf haben die humanitäre Situation in dem Landstrich noch einmal drastisch verschlimmert. Es fehlt an Nahrungsmitteln, Medizin und Trinkwasser. "Einige schildern, dass sie mittlerweile Salzwasser trinken", sagt Matthias Schmale. Er leitete die UN-Mission zur Versorgung von Geflüchteten im Gazastreifen von 2017 bis 2021. Inzwischen arbeitet er in Nigeria für die UN, hat aber immer noch viel Kontakt zu Menschen im Gazastreifen.