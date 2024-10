Am 5. November wird in den USA gewählt. In den Umfragen liegen Donald Trump und Kamala Harris eng beieinander. Kleinigkeiten könnten den Unterschied machen. Seit Monaten versucht der Milliardär Elon Musk , auf die Wahl Einfluss zu nehmen und Trump zum Sieg zu verhelfen.

Dafür hat er mehrere Millionen Euro in dessen Wahlkampf investiert, ist gemeinsam mit Trump aufgetreten und nun verlost er Geld an Wähler in den Swing States. Tesla-Gründer und X-Besitzer Musk begibt sich damit in eine Grauzone, sagt SZ-Redakteur Andrian Kreye. Er sieht in Musk einen der mächtigsten, aber auch gefährlichsten Männer der Welt.

Weitere Nachrichten: Rundfunk-Entscheidung, Özdemir-Kandidatur.

Zum Weiterlesen und -hören: Hier finden Sie die aktuelle Folge zum US-Podcast von „Auf den Punkt“.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Lars Langenau, Nadja Schlüter

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über The Times.

