Derzeit findet im Indopazifik die Militärübung „Rimpac“ statt. Auch die Bundeswehr ist wieder mit dabei. Nur diesmal mit mehr Personal und Material. Allerdings werden die Manöver in einem Gewässer geübt, in dem China zuletzt viel Dominanz gezeigt hat. Welche Verteidigungsstrategie verfolgt Pistorius, und wie möchte er die Bundeswehr international positionieren? Das ordnet in dieser Folge „Auf den Punkt“ Sina-Maria Schweikle ein. Sie berichtet in Berlin für die SZ über die Bundeswehr und die Verteidigungspolitik.