Die Bundesregierung verschärft ihren Migrationskurs. Innenministerin Nancy Faeser hat Kontrollen an den deutschen Grenzen angeordnet. Genaue Details dazu sind allerdings bisher nicht bekannt. Bei einem Treffen am Dienstagnachmittag wollen Bundesregierung und Union außerdem erneut über eine gemeinsame Linie in der Asylpolitik beraten.