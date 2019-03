15. März 2019, 17:01 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Wie es nach der chaotischen Brexit-Woche weitergeht

Nach einer chaotischen Brexit-Woche werden die Briten immer ungeduldiger mit ihrer Regierung. Aber war das vielleicht sogar eine gute Woche für Theresa May?

Von einer chaotischen Brexit-Woche bleiben vor allem drei Abstimmungen übrig: Die Parlamentarier wollen die Europäische Union nicht ohne Deal verlassen, sie wollen sie aber auch nicht mit Theresa Mays Deal verlassen. Außerdem haben sie zugestimmt, das Austrittsdatum noch zu verschieben. Für wie lange, darüber wird jetzt debattiert.

Was bedeutet diese Woche für Theres May? Das erklärt die London-Korrespondentin der SZ, Cathrin Kahlweit. Sie erzählt außerdem, warum die britische Bevölkerung den Brexit großteils trotzdem noch unterstützt.

