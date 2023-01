Lützerath in Nordrhein-Westfalen wird geräumt, bald will RWE dort Braunkohle fördern. Klimaaktivisten leisten Widerstand. Wie lange noch?

Von Lars Langenau und Christian Wernicke

Der Energiekonzern RWE will auch in dem Dorf Lützerath Braunkohle fördern. Deshalb ist der Ort für einige zum Mekka der Klimabewegung geworden. Seit zwei Jahren besetzen Aktivistinnen und Aktivisten das Dorf. Aktuell haben sich dort mindestens 300 Menschen in Häusern und Baumhäusern verbarrikadiert und Blockaden aufgebaut. Doch mit dem Widerstand könnte es bald vorbei sein. Denn juristisch ist nichts mehr zu machen: Die letzte Eilentscheidung ist nicht mehr anfechtbar. Am Dienstag hat die Polizei Barrikaden zur Zufahrt entfernt. Mittwoch könnte die Räumung beginnen.

Einem harten Kern der Besetzer gehe es um eine Alternative zum Kapitalismus, sagt Christian Wernicke, SZ-Korrespondent für Nordrhein-Westfalen. Dabei sei die Wahl von Lützerath als Ort des Widerstandes "reiner Zufall". Dass die Zerstörung des Dorfes noch aufgehalten wird, hält Wernicke für unmöglich. Aber der Kampf der Aktivisten könne die "Sensibilität für Klima und Klima-Gerechtigkeitsfragen" erhöhen. Dabei könne man "sehr wohl darüber streiten, ob die sogenannte 1,5-Grad-Grenze durch Lützerath läuft".

Der für die Räumung zuständige grüne Polizeipräsident von Aachen sucht den Dialog und will den Einsatz friedlich durchführen. Das hält Wernicke für schwierig. "Es scheint mir unmöglich zu sein, eine wirklich friedliche Räumung durchzukriegen, weil es einen harten Kern von Besatzern gibt", sagt er.

Weitere Nachrichten: Franzosen sollen länger arbeiten, "Containern" soll straffrei werden, "Klimaterroristen" ist Unwort des Jahres.

Die Besprechung der Biografie von Prinz Harry finden Sie hier.

