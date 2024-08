Begonnen hatte alles mit Gerüchten und Fehlinformationen zu einer Gewalttat in Southport, etwas nördlich von Liverpool. Dort hatte ein Jugendlicher drei Kinder getötet und mehrere andere Menschen verletzt. Online wurden zu dem Vorfall schnell falsche Angaben über den Tathintergrund verbreitet. Auf deren Basis folgten auf islamfeindliche Hetze im Internet gewalttätige Proteste und Unruhen. Erst in Southport und bis zum Wochenende in immer mehr Städten im ganzen Land. Dahinter stehen nationalistische und rechtsextreme Gruppen.