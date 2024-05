Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagt es - und fast alle Experten sagen es auch: Deutschlands Krankenhäusern geht es finanziell miserabel. Viele sind hoch verschuldet. Es droht ein Kliniksterben in Deutschland. Schon seit Langem diskutiert die Ampel deswegen eine Klinkreform. Und jetzt will die Ampel das neue Gesetz am Mittwoch durchs Kabinett bringen. Kann die Reform die Probleme lösen? Darüber spricht SZ-Hauptstadtkorrespondentin Angelika Slavik, die über die Gesundheitspolitik der Bundesregierung berichtet.