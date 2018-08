21. August 2018, 17:03 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" 21.08.2018 Wie die EU Deutschland zum Klimaschutz zwingt

Die EU-Kommission will sich höhere Ziele beim Klimaschutz stecken. Deutschland verpasst dabei eine große Chance, kommentiert SZ-Hauptstadtkorrespondent Michael Bauchmüller.

Wir erleben gerade einen der heißesten Sommer der Geschichte. Einige Forscher sprechen sogar von einer Heißzeit - dass man also den Klimawandel gar nicht mehr aufhalten kann. Durch die spürbare Hitze in diesem Jahr kommt aber wieder Bewegung in die Klimapolitik.

Zumindest hat Brüssel dazu einen Vorschlag gemacht. Klimakommissar Miguel Arias Cañete will, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre Klimaziele erhöhen. Bisher sollen sie 40 Prozent ihrer Treibhausgasemissionenbis 2030 einsparen. Nun fordert der EU-Kommissar 45 Prozent. Und ausgerechnet die Bundesregierungdrückt bei diesen Zielen schon länger auf die Bremse. Dabei muss Europa endlich wieder Vorbild im Kampf gegen den Klimawandel sein, kommentiert Michael Bauchmüller, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung.

Weitere Themen: Flüchtlinge auf Arbeitsmarkt gut integriert, USA schieben Ex-Kz-Aufseher ab, Flüchtlingsschiff darf in Italien anlegen.

