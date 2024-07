Seit Jahrzehnten werden die Meere werden immer wärmer. Aber vor allem in den letzten beiden Jahren rast die Oberflächentemperatur der Meere von einem Höchststand zum nächsten. Welche Auswirkungen hat das auf den Lebensraum Meer, uns Menschen an Land – und das Klima allgemein? Darüber spricht Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in dieser Folge von „Auf den Punkt am Wochenende“.