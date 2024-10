Die norwegisch-deutsche Kinderpsychologin Katrin Glatz Brubakk war für die internationale Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ kürzlich noch im Gazastreifen. Sie berichtet in der aktuellen Sendung von „Auf den Punkt“ von ihren Erfahrungen mit schwerst traumatisierten Kindern, die oft schnell und unvermittelt in Panik geraten. Es sei, sagt sie, als würde sich dann „das ganze Leiden Gazas in diesen Schreien ausdrücken“. Das Einzige, was sich die Kinder dort wünschen würden, sei, „sich nicht mehr fürchten zu müssen“.

