Vier Tage lang haben die Demokraten auf ihrem Parteitag in Chicago sich selbst und vor allem ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gefeiert. Ihre Rede am Donnerstag sollte dann der Höhepunkt des Parteitags werden. Auch, weil Harris bisher mit konkreten politischen Inhalten eher zurückhaltend war. Hat ihre Rede daran etwas geändert? Peter Burghardt, SZ-Korrespondent in den USA, war auf dem Parteitag der Demokraten und ordnet den Auftritt der demokratischen Präsidentschaftskandidatin in dieser Folge von „Auf den Punkt“ ein. Sein Eindruck: Die Highlights auf dem Parteitag haben andere geliefert, allen voran Michelle Obama und Oprah Winfrey.