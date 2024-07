Harris startet voller Energie in diesen Wahlkampf, der jetzt noch einmal von vorne beginnt. Im neuen Duell „Harris vs. Trump“ greift die ehemalige Staatsanwältin den Ex-Präsidenten und verurteilten Straftäter scharf an. Die demokratische Basis, die in den vergangenen Wochen einen Wahlsieg in weite Ferne rücken sah, schöpft wieder Hoffnung. Doch Harris’ Strategie könnte auch eine Gegenmobilisierung im konservativen Amerika auslösen.

Wieso Biden sich letztlich doch zum Rückzug entschlossen hat, auf welche Themen Kamala Harris jetzt setzen will und was der Wechsel der Kandidatur für die Trump-Kampagne bedeutet – darum geht es diesmal bei „Auf den Punkt: Die US-Wahl“.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

