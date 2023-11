Neben oft berechtigter Kritik an der israelischen Regierung gab und gibt es unzählige Statements von links, in denen das Existenzrecht Israels zumindest in Frage gestellt oder sogar ganz abgelehnt wird, in denen Israel Mord vorgeworfen wird und die Hamas-Terroristen als "Befreiungskämpfer" gefeiert werden.

Woher kommt der Antisemitismus in der Linken? Darüber spricht in dieser Folge von "Auf den Punkt am Wochenende" der Autor und Antisemitismus-Forscher Nicholas Potter. Er sagt: Viele selbsternannte Progressive würden tatsächlich glauben, mit Antisemitismus die Welt zu verbessern.

Zum Weiterhören und -lesen:

Hier finden Sie die Sendung von Montag über Israels Militär-Strategie in Gaza.

Hier geht es zum Nahost-Liveblog mit allen aktuellen Entwicklungen.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 03.11.2023 um 18 Uhr.

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb, Tami Holderried

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über X @BMWK, @IsraeliPM_heb und @SH_Nasrallah, Youtube @tagesschau.

