Seit Tagen gibt es heftige Demonstrationen in Indien. Vor allem Ärzte und Ärztinnen gehen auf die Straße, weil vor einer Woche in einem Krankenhaus eine junge Medizinerin vergewaltigt und ermordet wurde. Das hat viele Menschen schockiert, die Politik und das Oberste Gericht befassen sich mit dem Fall. Zahlreiche Mediziner streiken, sie wollen erst wieder arbeiten, wenn sich an den Verhältnissen im Land etwas ändert.